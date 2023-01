O que Daniel Alves falava sobre as mulheres antes de ser preso acusado de estuprar jovem de 23 anos

O jogador de futebol Daniel Alves, conhecido como Dani Alves, está preso uma ala para agressores sexuais na prisão de Brians 2, em Barcelona, na Espanha. Sem direto a fiança, ele responde pelo crime de estupro, acusação feita por uma jovem de 23 anos violentada na discoteca Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

Em meio a atualizações do caso, o jornal La Vanguardia relembrou uma entrevista de 2010, no qual o atleta expressou ao jornalista Piergiorgio M. Sandri sua desconfiança com as mulheres.

“A amizade entre homens e mulheres, quando falamos de jogador de futebol, é difícil. Você nunca sabe se há um interesse por trás disso. Você nunca sabe o grau de confiança que pode ter com elas, o que elas estão procurando. Eu na verdade tenho mais amigos homens. E as únicas amigas com quem saio são as parceiras de outros jogadores”, respondeu, explicando como eram suas relações com as mulheres.

Na época, Alves era casado com Dinorah Sant’ana, com quem tem dois filhos, Daniel Junior e Vitória. A união durou dez anos.

“Sei que às vezes é difícil para eles entender o mundo do futebol e que pode ser muito difícil para um casal. Dividir a vida com um jogador de futebol é complicado, mas minha esposa sabe de tudo que nos rodeia. Portanto, deve ser claro. Felizmente, ele é o grande amor da minha vida. (...) Família é a base de um homem”, esclareceu ele sobre o relacionamento.

Dinorah falou sobre o que está vivendo com a acusação contra o ex em participação no programa “Fiesta”, da emissora de TV espanhola “Telecinco”.

Reprodução (Telecinco)

“Não tive acesso a ele. Sei que está triste, mas farei o que for preciso para ajudá-lo. É um choque para os meus filhos, que são adolescentes e estão vivendo um momento muito difícil. Sua família esta preocupada porque quer vê-lo, mas não tem acesso. Sua advogada me diz que está trabalhando no caso”, declarou a empresária que também disse viver “um pesadelo” nesse momento.

Atualmente, Alves é casado com a modelo Joana Sanz, de 29 anos, que em apenas oito dias teve que lidar com a morte da mãe e com a prisão do marido.

Os detalhes das acusações contra o jogador Dani Alves

Após mudar as declarações do fato diversas vezes e assumir que manteve relações sexuais consentidas, a justiça decidiu manter o jogador preso para evitar uma possível fuga.

Em um primeiro momento, a juíza responsável o acusado, a vítima e uma testemunha, além de apreender imagens de câmeras de segurança interna da boate. No entanto, nesta terça-feira foram somados dois novos depoimentos contra o jogador: a da prima da denunciante e a de uma amiga, que teria acompanhado a suposta vítima quando os fatos ocorreram .

No banheiro onde teria ocorrido apontado como local do crime, a equipe técnica encontrou vestígios de sêmen, que foram para analise para tentar verificar o DNA. O laudo médico também aponta que a jovem tinha lesões compatíveis com estupro.

Nas roupas que a mulher entregou para pericia, a polícia científica encontrou impressões digitais que desmentem o jogador.

As declarações da nova testemunha coincidem com relato feito pela vítima, pois ela mencionou que o jogador de futebol as “apalpava com violência” e que chegou a tocar em suas partes íntimas.

A jovem pediu para não receber indenização caso a justiça espanhola comprove sua versão dos fatos.

