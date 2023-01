Lotofácil 2723: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 2723 da Lotofácil vai pagar nesta quarta-feira (25) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira:

01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24

8 ganhadores na terça-feira

O sorteio de terça-feira foi dividido entre oito apostadores, de acordo com dados da Caixa, e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 180.959,17.

Duas das apostas vencedoras são do Estado de São Paulo. Uma é da Capital e outra de Laranjal Paulista. Os outros vencedores são de Santa Luzia (MA), Santa Luzia do Parua (MA), Ipatinga (MG), Belém (PA), Entre Rios do Sul (RS) e uma realizada pelo canal eletrônico da Caixa.

Além dos oito felizardos, foram premiados apostadores que acertaram 14 números (424) com R$ 1.022,72 e 12.321 apostas que acertaram 13 números, com R$ 25.

Super Sete também tem prêmio de R$ 700 mil

O prêmio da Super Sete para o sorteio do concurso 350 está estimado em R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja as sete dezenas sorteadas para a Super Sete:

7, 3, 1, 6, 5, 3, 3