Esposa de Daniel Alves nega apoio ao jogador nas redes sociais: ‘Não deturpem o que eu digo’

Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Daniel Alves, preso desde a última sexta-feira (20) acusado de agressão sexual, fez questão de esclarecer uma publicação que fez nas redes sociais.

A modelo espanhola havia postado um story no Instagram com a frase “Coração, aguente tanta dor”. Ao reproduzir o post, o jornal “El Confidencial” indicou que esta seria uma mensagem de apoio a Daniel Alves. Joana, então, fez nova postagem.

Esposa de Daniel Alves escreve "Coração, aguente tanta dor" nas redes sociais e é mal interpretada (Reprodução/Redes sociais)

“Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo. ‘Coração, aguente tanta dor’ é de mim para mim mesma”, escreveu ela.

Além da prisão do marido, Joana enfrenta a perda recente da mãe. Ela, inclusive, chegou a pedir à mídia catalã que respeitasse sua privacidade em uma outra postagem nas redes sociais.

“Peço à mídia fora de casa que respeite minha privacidade neste momento. Minha mãe faleceu há uma semana. Apenas comecei a supor que ela não está mais por perto para ser atormentada com a situação de meu marido”, escreveu Joana. “Perdi os dois únicos pilares da minha vida. Tenha um pouco de empatia, ao invés de buscar tantas novidades na dor dos outros”, completou.

Prisão de Daniel Alves

Daniel Alves foi acusado de estupro por uma jovem de 23 anos dentro do banheiro de uma boate, em Barcelona.

Ela disse à polícia que naquela noite foi ao banheiro e o jogador invadiu a cabine. Ele teria começado a falar coisas em português que ela não entendia. O jogador, segundo ela, pegou sua mão e levou ao pênis, gesto que repetiu duas vezes apesar da resistência dela.

A vítima denunciou que o Daniel Alves sentou no vaso sanitário, puxou o vestido dela, obrigou-a a sentar em cima dele, jogou-a no chão, forçou-a a praticar sexo oral, bateu nela, levantou-a do chão e a penetrou até ejacular.

O estupro teria durado cerca de 15 minutos e imediatamente ela pediu ajuda aos amigos, que acionaram os funcionários da boate e chamaram a polícia. O jogador deixou o local antes da chegada das autoridades.

Mudança de cela

O lateral brasileiro completa hoje seu sexto dia de prisão na Espanha. Na segunda-feira (23) ele foi transferido para um novo local, em uma ala reservada a agressores sexuais, mas com número menor de detentos e celas com apenas dois presos e chuveiro não compartilhado. A medida foi tomada com receio de que Daniel Alves sofresse violência por parte dos demais presos.

Para tentar reverter a prisão sem direito à fiança, a defesa de Daniel Alves contratou Cristóbal Martell, um dos advogados mais famosos de Barcelona.

