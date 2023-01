Chacina no DF: mais duas vítimas são identificadas e adolescente é apreendido; veja as novidades do caso

A Polícia Civil identificou mais dois corpos da família vítima de uma chacina no DF (Distrito Federal). Os cadáveres são de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabelereira Elizamar da Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, ex-esposa do pai de Thiago.

Os corpos foram encontrados na madrugada de terça-feira (24), dentro de um poço em uma casa na cidade de Planaltina. Um terceiro cadáver, que polícia acredita ser de Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos Antônio, também foi achado no local.

No total, dez pessoas da mesma família desapareceram. Veja o detalhamento abaixo:

Mortes confirmadas:

Cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos;

Gabriel, de 7 anos, filho de Elizamar;

Rafael, de 6 anos, filho de Elizamar;

Rafaela, de 6 anos, filha de Elizamar;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, sogro de Elizamar;

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar;

Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar.

Corpos que aguardam identificação podem ser de:

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada de Elizamar;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, que é filha de Claudia Regina com Marcos.

Adolescente apreendido

Um adolescente de 17 anos chegou a ser apreendido ontem por suspeita de participação na chacina no DF. Na madrugada de hoje (25), porém, foi liberado, informou a PM (Polícia Militar).

O jovem confessou que recebeu R$ 2 mil de outros suspeitos para “ajudar os outros comparsas a praticar o crime”. Ele também teria dito que esteve no cativeiro das vítimas.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente da Asa Norte porque havia dois mandados de roubo contra ele. Os policiais descobriram, contudo, que os mandados estavam expirados desde o último dia 21 e, por isso, o jovem acabou solto.

Relembre o caso

A polícia diz que os crimes ocorreram entre os dias 12 e 15 deste mês, depois que 10 pessoas da mesma família desapareceram.

Durante as investigações, foram presos Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, e Fabrício Silva Canhedo, de 34, apontados como os autores dos assassinatos. Em depoimento, um deles disse à polícia que eles receberam R$ 100 mil de Thiago e Marcos Antônio para matar a cabeleireira, os três filhos, a sogra e a cunhada dela.

Sendo assim, Thiago e Marcos Antônio chegaram a ser suspeitos de serem os mandantes do crime, motivado por uma disputa por dinheiro. No entanto, os rumos das investigações mudaram depois que o sétimo corpo foi localizado esquartejado e parcialmente enterrado em uma casa, em Planaltina, que tinha sido usada como cativeiro para parte das vítimas. Foi confirmado que se tratava de Marcos Antônio.

A polícia acredita que os criminosos arquitetaram um plano contra a família por conta de R$ 400 mil da venda de uma casa, mais R$ 100 mil que a cabeleireira Elizamar guardava no banco para investir em um salão de beleza.

No último dia 19, a prisão temporária dos três homens presos foi transformada em preventiva. A investigação continua e os agentes dizem que um quarto suspeito participou dos assassinatos.

Impressões digitais levaram a polícia ao nome de Carlomam dos Santos Nogueira, de 26, membro do PCC e está foragido. Ele já esteve preso na Papuda, no DF, e atuava para a facção dentro do presídio.

