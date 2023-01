Cachorro de babá ataca criança de 1 anos no litoral de SP; ela perdeu parte do rosto e da orelha

Um bebê de um apenas 1 ano e 7 meses foi mordido pelo cachorro da babá e perdeu parte do rosto e da orelha. O caso aconteceu em São Vicente, litoral de São Paulo.

Théo Lemos entrava na casa da cuidadora, de 18 anos, quando o ataque aconteceu. Tecidos e músculos da face foram arrancados.

A mãe do bebê, Kawany da Silva, de 21 anos, contou ao “UOL” que o estado de saúde do menino é estável, mas que ainda há preocupação quanto à possibilidade de uma infecção por bactérias. Ele está internado na Santa Casa de Misericórdia de Santos.

“Ele está tendo que tomar três antibióticos diferentes por via endovenosa”, afirmou a mãe à reportagem. “Estou traumatizada, meu coração também foi despedaçado.”

A jovem, que é separada do pai do menino, mora com a mãe, a avó e um irmão de 6 anos. Como a mãe e a avó trabalham o dia todo, contratar a babá foi a solução que a família achou para que a jovem pudesse estudar à noite.

A mãe do bebê reforçou que o cachorro nunca havia demonstrado agressividade até a última quarta-feira (18), quando o ataque se deu.

Como tudo aconteceu

A babá contou à mãe de Théo que o cachorro, cruzamento de labrador com pastor alemão, pulou sobre a criança assim que um portão que dá acesso ao interior do imóvel foi aberto. Tudo aconteceu em apenas cinco minutos após a chegada do menino.

Kawany disse ter sido abordada ainda na rua pela babá, que correu para informar o ocorrido e acompanhou o atendimento médico. “Alguns dizem que ela [a babá] tem que arcar com tudo, que é culpada, mas foi uma fatalidade. Ela não teria condições financeiras, assim como eu não tenho, para arcar com os custos hospitalares”, disse Kawany ao “G1″.

A mãe do bebê informou ainda que a cirurgia pela qual o filho precisou ser submetido custou mais de R$ 6 mil e que, para arcar com os custos, contou com a ajuda de amigos. Internação e a cirurgia reparadora, além de tratamento com fonoaudiólogo, serão as próximas despesas.

Para conseguir pagar os valores, Kawany está vendendo rifa e deu início uma campanha na internet.

