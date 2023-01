VÍDEO: Dupla é presa após dançar funk sobre túmulo e pode pegar até 3 anos de prisão; entenda

Uma “dancinha” acabou mal para dois moradores de Barro Alto, na região central de Goiás. Eles apareceram em um vídeo curtindo ao som de funk no cemitério da cidade. Enquanto um gravava, o outro dançava em cima do túmulo de uma criança e o caso terminou na delegacia. Ambos foram indiciados pelo crime de violar ou profanar sepultura, que tem pena de até três anos de prisão.

Veja o vídeo divulgado pelo site Goiás Notícia:

Na gravação, um deles fala que vai “gravar um negocinho aqui um tanto quanto interessante”. O crime de violar ou profanar sepultura tem pena de até três anos.#noticia #noticias #jornalismo #últimasnotícias pic.twitter.com/wwYclx87BC — Goiás Notícia (@goias_noticia) January 24, 2023

O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (23). O vídeo mostra quando quatro pessoas chegam até o cemitério e a que segurava o celular disse que eles iam “gravar um negocinho um tanto quanto interessante”. Em seguida, um deles sobe em cima do túmulo e começa a rebolar ao som de funk, que tem letra com cunho sexual.

Uma mulher que estava no local para o enterro de um parente viu a cena e ficou incomodada. Ela procurou a polícia e denunciou que, além da dança, o grupo também falava palavras de baixo calão. Horas depois, outras pessoas fizeram reclamações sobre o vídeo, que circulava em redes sociais.

Equipes da polícia de Barro Alto fizeram diligências e conseguiram identificar a dupla que apareceu com mais destaque no vídeo. O casal estava no local de trabalho quando foi preso e levado para a delegacia. As outras duas pessoas que estiveram no cemitério ainda são procuradas.

Na delegacia, a dupla foi indiciada pelo crime de violar ou profanar sepultura. Eles foram soltos após o pagamento de fiança e vão responder ao caso em liberdade.

