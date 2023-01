Tragédia em rodovia: bebê cai de caminhão e morre atropelado; entenda o que aconteceu

Um bebê de apenas 10 meses morreu após cair de um caminhão em movimento na BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná, e ser atropelado.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a mãe retirou Pedro Henrique Moreira Pereira do bebê conforto e, quando o caminhão fez uma curva, a porta se abriu. A tragédia aconteceu na tarde da última sexta-feira (20).

Mãe e filho, então, caíram na estrada, e o bebê acabou atropelado por outro veículo. Ele morreu no local. A mãe sofreu apenas ferimentos leves.

O pai do pequeno Pedro era quem dirigia o caminhão. Aos policiais, ele disse que “não visualizou se outro veículo o atropelou”, mas como não foram encontrados vestígios biológicos no veículo em que a família estava, é possível que outro carro que seguia no mesmo sentido da rodovia tenha atropelado a criança.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro

O Código de Trânsito Brasileiro determina que crianças menores de 10 anos ou até 1,45m de altura devem viajar nos bancos traseiros, utilizando cadeirinhas ou assento de elevação. Além disso, a resolução 277/08 exige o uso de bebê conforto para crianças de até 1 ano.

O descumprimento da norma significa infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de retenção do veículo.

