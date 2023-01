Sem ganhadores, prêmio da Quina passa de R$ 9 milhões; veja números sorteados

A Quina continua a desafiar os apostadores e mais uma vez o prêmio acumulou. No sorteio desta terça-feira, o apostador que acertar as cinco dezenas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 9,1 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para o concurso 6059 da Quina são:

04, 14, 21, 33, 39

LEIA TAMBÉM: Confira os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira

Sorteio de segunda-feira

Como ninguém fez a Quina ontem, o prêmio acumulou. O mais perto que os apostadores chegaram de levar esse dinheiro para casa foram as 50 apostas que acertaram 4 dezenas. Cada uma delas ganhou R$ 9.948,90.

Outros 5.194 apostadores fizeram o terno e cada um deles ganhou R$ 91,21.

Veja também o sorteio da Dupla Sena

A Dupla Sena vai pagar nesta terça-feira a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 111 mil. Para o segundo sorteio, o prêmio é de R$ 40,7 mil.

Veja os números da Dupla Sena:

1º sorteio

07, 18, 23, 24, 27, 46

2º sorteio

01, 03, 06, 18, 25, 39