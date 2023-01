Rodízio de veículos será suspenso no aniversário de SP; confira os horários das ciclofaixas de lazer

A cidade de São Paulo completa 469 anos nesta quarta-feira (25), quando é feriado municipal. Sendo assim, o rodízio de veículos estará suspenso tanto para automóveis quanto para veículos de grande porte.

Conforme a prefeitura, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade durante o feriado: Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona Máxima de Restrição aos Fretados (ZMRF). A circulação dos carros também estará liberada nas faixas exclusivas de ônibus.

Já o estacionamento rotativo pago na via pública, a Zona Azul, irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

O rodízio municipal de veículos volta a vigorar, com todas as restrições, na quinta-feira (26).

Ciclofaixas de lazer serão montadas na Capital durante o feriado Jacques Royzen/Folhapress

Ciclofaixas de Lazer

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) destacou que as Ciclofaixas de Lazer serão montadas e funcionarão das 7h às 16h desta quarta-feira.

As ciclofaixas são de uso exclusivo de bicicletas, situadas junto ao canteiro central ou à esquerda da via, por onde é permitida a circulação de ciclistas. De acordo com a SMT, elas são totalmente separadas do tráfego geral por elementos de canalização como cones, cavaletes e super cones.

Abre e fecha dos serviços municipais

Por conta do feriado haverá mudanças nos atendimentos de alguns serviços na Capital. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente das 7h às 19h na quarta-feira, com a continuidade das campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação.

Já os parques municipais naturais e urbanos irão funcionar normalmente, assim como alguns equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura.