Preso por estupro, Daniel Alves contrata advogado de Messi para tentar reverter situação

Preso sem direito a fiança na Espanha sob acusação de estupro de uma jovem de 23 anos, o jogador brasileiro Daniel Alves resolveu mudar toda sua defesa e contratou um advogado famoso por defender futebolistas famosos como Messi, e clubes como o Barcelona.

Segundo pessoas ligadas ao brasileiro, a escolha de Cristóbal Martell foi feita porque ele é um advogado especializado em direito penal e a ideia é que ele redirecione sua defesa, que se complicou bastante nos últimos dias.

Entre outros, Martell defendeu Messi sobre a acusação de fraude fiscal e também o Barcelona no caso envolvendo o atacante Neymar, além de outros casos famosos e midiáticos na Espanha. “Ele colaborará para restaurar sua honra e dignidade”, disse o atual advogado, Miraida Puente, que ajuda o jogador com assuntos relacionados à imigração e empresarial.

Ontem o jogador foi transferido para outra prisão, em uma ala especial destinada a agressores sexuais, conhecida como Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, em Barcelona.

Segundo a imprensa espanhola, ele vai dividir a cela com um “preso de confiança”, cuja missão é ajudar a superar o sentimento de angústia e estresse que a entrada na prisão pode causar, especialmente para pessoas que nunca estiveram em uma penitenciária.

Cela da prisão Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, local onde o jogador aguarda julgamento (Reprodução)

A nova cadeia é menos lotada e possui mais segurança. Nas três primeiras noites ele esteve um uma unidade com capacidade para 200 detentos. O novo local tem apenas 80 presos, entre pessoas que cumprem pena e outros que aguardam julgamento.

Tatuagem íntima

Uma tatuagem de meia-lua entre o abdômen e as partes íntimas do jogador brasileiro foi a peça-chave que fez com que a Justiça espanhola determinasse a prisão preventiva de Daniel Alves.

A vítima, uma mulher de 23 anos, descreveu à juíza os detalhes da tatuagem que viu quando foi obrigada a fazer sexo oral no agressor. Até então, Daniel Alves negava ter feito sexo com ela. Quando foi confrontado, ele admitiu que teve relação sexual consentida com ela.