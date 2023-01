“Perdi os dois pilares de minha vida”, diz mulher do jogador Daniel Alves

A esposa do jogador brasileiro Daniel Alves, preso em Barcelona e acusado de estupro, pediu à mídia catalã que respeitasse sua privacidade em uma postagem em suas redes sociais e mencionou a morte de sua mãe.

“Peço à mídia fora de casa que respeite minha privacidade neste momento. Minha mãe faleceu há uma semana. Apenas comecei a supor que ela não está mais por perto para ser atormentada com a situação de meu marido”, escreveu Joana Sanz.

“Perdi os dois únicos pilares da minha vida. Tenha um pouco de empatia, ao invés de buscar tantas novidades na dor dos outros”, completou.

Joana Sanz é uma modelo de 30 anos casada com Dani desde 2017 que desfila desde os 17, quando venceu o concurso ‘Supermodel of the World’, da agência norte-americana Ford, e já desfilou pelas marcas mais conhecidas do mundo.

Prisão de Dani Alves

O lateral brasileiro completa seu quinto dia de prisão na Espanha. Nesta segunda-feira ele foi transferido para um novo local, em uma ala reservada a agressores sexuais, mas com número menor de detentos e celas com apenas dois presos e chuveiro não compartilhado. A medida foi tomada com receio de que Daniel Alves sofresse violência por parte dos demais presos.

Novo advogado

Para tentar reverter a prisão sem direito à fiança, a defesa de Daniel Alves contratou um dos advogados mais famosos de Barcelona, responsável por defender outros futebolistas, como o jogador Lionel Messi. Cristóbal Martell é um advogado especializado em direito penal e o jogador espera que ele consiga convencer a Justiça a deixá-lo aguardar o julgamento em liberdade, coisa que analistas jurídicos consideram difícil, já que o jogador não tem residência fixa na Espanha e tem poder econômico para fugir do país sem dificuldades.