O que pode acontecer com Dani Alves, jogador acusado de estuprar jovem de 23 anos; veja nova cela

O jogador de futebol Daniel Alves, conhecido como Dani Alves, foi transferido essa semana para uma ala para agressores sexuais na prisão de Brians 2, em Barcelona, na Espanha. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos na discoteca Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

Após mudar as declarações do fato e passar da versão que não conhecia a vítima para a que alegou ter mantido relações sexuais consentidas, a justiça deteve o atleta que não tem direito a fiança.

De acordo com o jornal espanhol Diario de Sevilla, uma juíza determinou a prisão de Alves em 13 de janeiro e ele pediu para declarar sobre a acusação novamente, pela quarta vez.

A investigação do crime continuará e provas ainda são coletadas caso haja novos dados que possam fornecer informações ao caso. Por mais que os advogados que defendem o jogador tentem reunir provas que abalem a versão da jovem, nada indica que isso aconteça, o que os motiva a apresentar um recurso contra a ordem de prisão.

O prazo para apresentar este recurso é de 5 dias, mas a resposta do Tribunal de Barcelona pode demorar várias semanas até a soltura. Se for aceito, Alves pode ficar em liberdade com limitações e ter seu passaporte retirado para evitar uma fuga.

O período que pode levar entre a denuncia até o julgamento do caso é de um ano a um ano e meio. Já a pena pode ficar entre 4 e 12 anos de prisão.

A defesa de Alves pode recorrer, o que faria que a sentença final chegasse em meados de 2025 ou mais. Se o acusado fosse inocentado ou reconhecesse a culpa no crime, o prazo poderia ser encurtado.

Os prazos só poderiam ser encurtados se o jogador reconhecesse os fatos e começasse a cumprir pena ou se surgissem provas que o inocentassem , pois assim o processo seria encerrado.

A vítima espera que a justiça seja feita e não aceitou qualquer tipo de indenização do jogador.

Como é a cela em que está Dani Alves

As celas na prisão Brians 2 são individuais ou para duas pessoas: “um dos objetivos do centro é também melhorar a qualidade de vida dos reclusos e as suas condições de internamento”, relembrou o jornal La Vanguardia.

Cada cela tem seu próprio chuveiro e ficam em blocos que contam com refeitórios, um deles “com produtos básicos para os reclusos”, um consultório médico, oficinas ocupacionais, cabeleireiro e outros serviços.

No total, o presídio ocupa uma área de 14 hectares formadas também por 30 salas de visitas familiares, 30 salas de visitas íntimas, oito cabines para juízes e advogados, duas salas de videoconferência e duas salas para rodadas de reconhecimento.

Os detentos podem participar de programas de educação, atividades e artes, que ocorrem salas de informática, salas de música, um campo desportivo coberto, três quadras, academia coberta, piscina, biblioteca central, terraços para atividades e um auditório com capacidade para 250 pessoas.

Essa semana, um vídeo do melhor resumo sobre a acusação contra Dani Alves por estupro repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, a influecer feminista, Júlia Salander, explica os detalhes chocantes do caso.

