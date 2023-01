O que é o ‘relógio de Dom João VI’ que foi destruído pelos golpistas no Distrito Federal

Entre os itens históricos que foram destruídos durante a invasão dos prédios em Brasília por golpistas em apoio a Bolsonaro está um relógio raro de pêndulo, conhecido como ‘relógio de Dom João VI’.

A peça original do século 17 também é chamada de ‘Relógio de Balthazar Martinot’ e foi construído pelo relojoeiro do monarca francês Luís XIV. Em 2022 existiam apenas dois relógios de Martinot no mundo, antes da destruição da versão que estava no terceiro andar do Palácio da Alvorada, em Brasília. O outro está no Palácio de Versalhes, na França, e tem uma tamanho bem menor do que a versão do Brasil.

O relógio foi dado de presente a Dom João VI pela corte francesa e estava em território brasileiro desde 1808. Segundo o diretor de curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, será muito difícil restaurar essa peça única e histórica.

Outro item vandalizado durante a invasão no Distrito Federal foi um quadro de Di Cavalcanti, que foi rasgada por um dos invasores, e era avaliada em R$ 20 milhões.

A tela “As Mulatas” estava no Salão Nobre do Palácio do Planalto e foi encontrada no chão com pelo menos sete rasgos de diferentes tamanhos.

Especialistas acreditam que será possível restaurar o quadro de Di Calvalcanti com resultado “satisfatório”, mas o trabalho de restauração deve levar meses. Uma tapeçaria assinada pelo mesmo autor também foi danificada pelos invasores ao ser arrancada da parede e ficar exposta ao sol, desbotando toda a tela.

Outras peçsa que foram danificadas foram a escultura ‘Bailarina’, de Victor Brecheret, cuja base foi retirada pelos extremistas apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e possivelmente destruída; a escultura ‘Muro Escultórico’, de Athos Bulcão, que teve a base perfurada, e a escultura ‘Maria, Maria’, de Sônia Ebling, que ficou com marcas de golpes de pau.