Irmãos suspeitos por chacina em SC são presos; vítimas trabalhavam em bar quando foram mortas

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu os dois irmãos, de 32 e 38 anos, suspeitos de comandar uma chacina contra uma família em Campo Erê. Pai, mãe e filha foram mortos a tiros enquanto trabalhavam em um bar da cidade. Uma outra mulher, que também foi baleada na ocasião, não resistiu e morreu. Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram.

As vítimas fatais são Carlos Delfino, 63 anos, sua esposa, Emidia dos Santos, de 53, e sua filha, Marinalva dos Santos, de 18. Além deles, também foi morta Ana Claudia Schultz, de 35.

Conforme a polícia, a motivação da chacina tem relação com uma confusão envolvendo um terceiro irmão dos suspeitos. No entanto, a corporação não divulgou mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

Filha de Carlos e Emidia, a jovem Julia dos Santos, que não estava no bar na hora do ataque, contou que o casal estava separado, mas se mantinha próximo. “A minha mãe e minha irmã trabalhavam em um bar no momento que foram mortas”, relatou ela ao site G1, destacando que o pai também estava no local e foi atingido em seguida.

Julia, que perdeu três parentes próximos de uma vez, lamentou o chacina em postagem nas redes sociais. “É tão difícil de compreender que nosso senhor te levou, é tão difícil de aceitar, dói tanto lembrar as últimas conversas, o último áudio, o último abraço, dói tanto isso. Enfim, estou arrasada”, escreveu ela.

Ana Claudia Schultz, de 35 anos, também foi morta em chacina em SC (Reprodução/Redes sociais)

Feridos

Os crimes ocorreram por volta das 21h do último sábado (21). Além das vítimas fatais, outras cinco pessoas sofreram tentativa de homicídio, mas conseguiram escapar com vida.

“Algumas delas foram feridas. Elas foram atingidas em regiões de pernas e braços, embora estejam fora de perigo”, explicou o delegado José Denezi Neto, responsável pelas investigações.

Chacina no Distrito Federal

No total, dez pessoas da mesma família desapareceram no Distrito Federal. Cinco delas já tiveram suas mortes comprovadas. Elas são a cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, seus três filhos, o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Mais dois corpos encontrados carbonizados dentro de um carro aguardam identificação, mas acredita-se que sejam da mesma família. São eles Renata Juliene Belchior, de 521 anos, sogra de Elizamar e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada da cabeleireira.

Além disso, a Polícia Civil encontrou mais três corpos que podem ter ligação com a chacina. Eles estavam dentro de um poço em uma casa na cidade de Planaltina e foram localizados depois que um dos suspeitos presos pelo crime colaborou e indicou o endereço aos investigadores.

As vítimas achadas são duas mulheres e um homem, que foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) e aguardam pela identificação oficial.

