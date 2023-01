Irmão de vítima de chacina no DF desabafa e pede justiça para ‘amenizar a dor’

Ismael da Silva Rocha, irmão de Elizamar da Silva, de 39 anos, uma das vítimas da chacina no DF (Distrito Federal), desabafou durante o sepultamento dela e dos três sobrinhos - um menino de 7 anos e um casal de gêmeos de 6.

“Nossa família está despedaçada”, disse Ismael, em entrevista à TV Anhanguera reproduzida pelo “G1″. A cerimônia de adeus aconteceu na última segunda-feira (23), no Cemitério Municipal Redenção, em Planaltina de Goiás, no entorno do DF.

O rapaz reforçou ainda o desejo de ver o caso solucionado. “A dor é grande. Tenho certeza de que com a justiça nós não vamos trazer ela de volta, mas vai amenizar a dor.”

Mais três corpos localizados

A Polícia Civil encontrou mais três corpos que podem ser de vítimas da chacina no DF. Agora, a investigação apura se os últimos corpos têm ligação com o caso.

Conforme a polícia, os três corpos estavam dentro de um poço em uma casa na cidade de Planaltina. Eles foram localizados depois que um dos suspeitos presos pelo crime colaborou e indicou o endereço aos investigadores. As vítimas achadas são duas mulheres e um homem, que foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

No total, dez pessoas da mesma família desapareceram. Veja o detalhamento abaixo:

Mortes confirmadas:

Cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos;

Gabriel, de 7 anos, filho de Elizamar;

Rafael, de 6 anos, filho de Elizamar;

Rafaela, de 6 anos, filha de Elizamar;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, sogro de Elizamar.

Corpos que aguardam identificação podem ser de:

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada de Elizamar.

Três corpos achados por último podem ser de:

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar;

Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar.

Ana Beatriz Marques de Oliveira, que é filha de Claudia Regina com Marcos.

