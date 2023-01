Ex-participante de ‘A Fazenda’ é preso suspeito de torturar o filho de cinco anos; entenda a acusação

A Polícia Civil prendeu José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, ex-participante do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, acusado de torturar o filho de cinco anos. A criança deu entrada em um hospital em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com uma fratura no ombro, além de lesões na boca, nariz e em outras partes do corpo. Em depoimento, o ex-peão negou as agressões e disse que ele brincava com o menino quando ele se machucou.

A prisão de José Lucas ocorreu na segunda-feira (23). Conforme a polícia, o ex-peão é separado da ex-mulher e tem a guarda do filho. A criança deu entrada em um pronto-socorro em São Gonçalo no último dia 11.

Além do ferimento no ombro, o menino também tinha marcas de queimaduras antigas, compatíveis com de cigarros, nas pernas e braços. Ele também demostrava um comportamento introspectivo e não respondia ao ser questionado pela equipe médica.

Assim, a suspeita de agressão e maus-tratos foi denunciada ao serviço social e à polícia, que iniciaram uma apuração. Depois, o Ministério Público Estadual pediu a prisão de José Lucas, com base nas lesões encontradas e no comportamento da criança e do próprio pai, que demonstrou agressividade contra o filho diversas vezes.

Ao saber que era investigado, José Lucas se escondeu em uma casa na comunidade do Rato Molhado, em Niterói, mas acabou localizado e preso.

Ex-peão José Lucas Barreto, de 34 anos, foi preso acusado de torturar o filho de cinco anos, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Na delegacia, o ex-peão negou que tenha agredido e torturado o filho e alegou que o menino se machucou enquanto “eles brincavam de luta”. No entanto, segundo relatos dos enfermeiros que atenderam o garoto no hospital, o pai demonstrava estar transtornado e ameaçava a criança dizendo frases como “você vai me pagar”, enquanto fazia sinais com as mãos como se o estivesse degolando.

Segundo os relatos das testemunhas, o pai ainda desferiu três tapas na cabeça do menino. Em outra ocasião, enquanto o garoto era preparado para uma cirurgia, o ex-peão teria dito: “Você não tem mais mamãe para te mimar e você não contou nada para mim.”

A defesa de José Lucas não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem. Segundo a polícia, ele já tem antecedentes criminais por lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça.

Passagem pelo reality show

José Lucas participou do reality show “A Fazenda de Verão” em 2012. Após pouco tempo, ele foi expulso por conta do seu comportamento agressivo. Ele chegou até a fazer ameaças aos demais participantes com um machado.

