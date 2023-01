Confira como vão funcionar os serviços estaduais amanhã, dia do aniversário de São Paulo

Nesta quarta-feira (25), feriado municipal do aniversário de 469 anos de São Paulo, alguns serviços estaduais terão seus horários de funcionamento alterados.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe:

Saúde

Hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências amanhã, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas, Osasco, Barueri e Stella Maris funcionarão das 8h às 16h. As unidades Dante Pazzanese e Mandaqui, porém, estarão fechadas. Para mais informações, clique aqui.

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) localizados no município de São Paulo, o CRI (Centro de Referência ao Idoso) Norte e o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital, não funcionarão neste feriado.

As FMEs (Farmácias de Medicamentos Especializados) e as unidades da Farmácia Dose Certa, pertencentes ao município de São Paulo, não funcionarão nesta quarta-feira. Contudo, as demais unidades da rede estadual que atendem em outros municípios terão expediente normal na data.

Poupatempo

Nesta quarta-feira, as 12 unidades do Poupatempo na capital paulista estarão fechadas. Os postos voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (26), com atendimento presencial realizado mediante agendamento. Nas demais unidades do Estado, da Grande São Paulo, interior e litoral, o funcionamento será normal, de acordo com o horário de expediente habitual.

As opções digitais seguem mantidas nos canais eletrônicos, no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

CPTM, Metrô e EMTU

Amanhã as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão circulação de acordo com o feriado, levando em conta a demanda usualmente menor. A operação será monitorada e, se houver necessidade, mais trens serão colocados nas linhas e ônibus nas ruas.

Trilhos

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô operarão com frota de feriado entre 4h40 e meia noite. Já as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de Metrô, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, atenderão aos passageiros com frota semelhante a de um sábado. A operação será monitorada ininterruptamente, e as equipes estarão preparadas para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. O número de colaboradores será reforçado em estações que atenderão às festividades.

Já nos trens metropolitanos, as linhas operadas pela CPTM e pela ViaMobilidade (8-Diamante e 9-Esmeralda) atenderão aos passageiros com intervalos semelhantes aos de sábado, com monitoramento da demanda para ofertar mais viagens se necessário.

Vale lembrar que as plataformas 3 e 4 da estação Brás estarão interditadas durante todo o dia, em continuidade aos serviços de troca de piso. A interdição afeta apenas o embarque e desembarque dos passageiros que utilizam a Linha 11-Coral e o serviço do Expresso Aeroporto, não havendo alteração para as demais linhas atendidas na estação ou para a circulação de trens. Para os passageiros que utilizam o trecho entre as estações da Luz e Brás, a alternativa será a utilização do Serviço 710. Já para quem vem da Estação Estudantes e pretende desembarcar no Brás, a orientação é fazer transferência nas estações Tatuapé e Calmon Viana, da Linha 12-Safira, ou na Linha 3-Vermelha de Metrô. Os passageiros que utilizam o Expresso Aeroporto com destino à estação Brás podem seguir até a estação Luz e retornar utilizando o Serviço 710.

EMTU

No feriado de quarta-feira, todas as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU que tenham como destino a Capital vão operar com tabela horária de sábado. Já as linhas com destino a São Paulo que não circulam aos sábados vão operar com a tabela horária dos dias úteis. A operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade. Confira horários e itinerários no site.

Sabesp

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas ininterruptamente.

O atendimento online pelo chat terá funcionamento normal, atendendo das 8h às 21h pelo link. Vale destacar que os serviços pelo chat de consulta de débitos, 2ª via e falta de água têm atendimento automatizado 24 horas por dia.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também será normal.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Os restaurantes Bom Prato da 25 de Março, Brás, Campos Elíseos, Guaianases, São Mateus e Lapa irão funcionar normalmente no feriado desta quarta-feira.

Fazenda

Os postos da Fazenda na cidade de São Paulo estarão fechados nesta quarta-feira e voltam a atender na quinta-feira (26). No restante do estado os postos da Sefaz-SP funcionam normalmente.

