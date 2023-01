Cate disponibiliza mais de 600 vagas de emprego nesta semana; veja como concorrer

Mais de 600 vagas de emprego estão disponíveis na cidade de São Paulo por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta semana. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação profissional, com salários que variam entre R$ 650 (intermitente) e R$ 4.000.

As inscrições estarão disponíveis até quarta-feira (25) e podem ser feitas pelo site, até as 18h, ou em uma das unidades do Cate, das 8h às 17h. Vale lembrar que amanhã as unidades do Cate estarão fechadas, em decorrência do aniversário da cidade de São Paulo.

São oferecidas oportunidades em áreas de serviços, comércio, construção civil e saúde. O setor alimentício também é destaque. Auxiliares de cozinha encontram 30 vagas, com remuneração de R$ 1.346 a R$ 1.839. É necessário Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência. Pessoas com deficiência também podem concorrer.

Para cozinheiro também são 30 vagas, com salários de R$ 1.700 a R$ 2.500. Alguns postos requerem Ensino Fundamental completo e outros o Ensino Médio completo, mas todos necessitam que o candidato possua seis meses de experiência prévia.

O posto de atendente de lanchonete oferta 90 oportunidades em várias regiões da cidade. Os salários variam de R$ 650, para trabalho intermitente, até R$ 1.384. A maioria dos estabelecimentos exige que os candidatos possuam Ensino Médio completo ou incompleto, mas boa parte não requer experiência prévia.

Também estão sendo oferecidas 70 vagas para auxiliar de limpeza, com salários que vão de R$ 1.372 a R$ R$ 1.916. A função exige pelo menos seis meses de experiência e ensino fundamental completo.

Para atendente de lojas, são 42 vagas, sendo 10 delas exclusivas para pessoas com deficiência. A maioria se concentra no Centro e na Zona Sul da cidade. Com salários entre R$ 1.361 e R$ 1.800, algumas delas exigem experiência profissional de seis meses. Para todas as oportunidades é necessário ter completado o Ensino Médio.

A função de auxiliar administrativo conta com 37 vagas, das quais sete são direcionadas a pessoas com deficiência. A remuneração vai de R$ 792 (para carga-horária reduzida, exigindo apenas o Ensino Fundamental completo) até R$ 2.200 (para candidatos com Ensino Superior). A maioria dos contratantes exige o Ensino Médio completo e há oportunidades para pessoas sem experiência. Outros critérios que serão avaliados durante o processo seletivo é o conhecimento em Word, Excel e informática básica.

O Cate ainda realiza nessa semana a seleção de 30 jardineiros, com salário de R$ 1.572. É necessário ter seis meses de experiência na área e o Ensino Fundamental completo. Além das oportunidades mencionadas podem ser encontradas outras oportunidades realizando o cadastro presencial ou pela internet. É necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Data: até o dia 25 de janeiro, às 18h

Inscrição: Portal Cate ou em uma das 26 unidades do Cate, das 8h às 17h (na quarta-feira, as unidades estarão fechadas)

