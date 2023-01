Amiga de vítima disse que Daniel Alves também apalpou suas partes íntimas

Uma das duas jovens que acompanharam a vítima do suposto estupro de Daniel Alves na boate Sutton, no dia 30 de dezembro, em Barcelona, disse que o jogador também a apalpou violentamente e colocou as mãos em suas partes íntimas, segundo noticiou o jornal espanhol La Vanguardia.

Esse testemunho somou-se às declarações da vítima, dos funcionários da boate e às imagens das câmeras de vigilância que flagraram Daniel seguindo a mulher até o banheiro e saindo 15 minutos depois para que a juíza responsável pelo caso decretasse prisão preventiva do jogador brasileiro. Outro detalhe importante na acusação foi a descrição que a vítima fez da tatuagem que Dani Alves tem entre o abdômen e a virilha, segundo ela vista quando foi obrigada a fazer sexo oral nele. Até então, o jogador negava ter tido qualquer contato sexual com a vítima.

Ontem, Daniel Alves foi transferido para uma ala especial da prisão destinado exclusivamente a agressores sexuais como forma de garantir sua segurança. Além de ter menos detentos, o local possui chuveiros próprios e cela dividida com apenas mais um detento, considerado um “preso de confiança” pela administração prisional.

Alves deve permanecer nessa prisão até seu julgamento, já que a Justiça não lhe garantiu o direito de fiança.

Em função das novas provas e testemunhos, o atleta resolveu mudar sua defesa e contratou um famoso advogado de Barcelona, que entre outros já defendeu o atacante argentino Lionel Messi.

Cristóbal Martell é um advogado especializado em direito penal e sua contratação tem como objetivo redirecionar sua defesa e tentar obter um relaxamento de sua prisão para que o jogador aguarde julgamento em liberdade.