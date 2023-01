Vítimas de golpe, alunos de Medicina da USP tentam garantir festa de formatura; saiba como

Os alunos do curso de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) que tiveram o dinheiro do fundo da festa de formatura desviado pela colega Alicia Dudy Muller Veiga criaram no último domingo (22) uma vaquinha online para tentar levantar o valor de R$ 927 mil.

Os alunos criaram alguns incentivos. Quem doa R$ 1,5 mil, por exemplo, ganha um ingresso para a festa. Já quem colabora com R$ 3 mil leva três convites para casa. Doações com o valor máximo previsto - R$ 9mil - dão direito a uma mesa na confraternização.

A ideia de fazer a vaquinha, de acordo com a comissão de formatura, partiu de médicos formados na USP e professores da faculdade.

No Instagram, a comissão agradeceu todas as colaborações até o momento e disse que está tomando todas as medidas judiciais cabíveis para reaver o dinheiro perdido. Afirmou ainda que a ideia é doar todo o montante extra para projetos sociais ou devolvê-lo ao doadores proporcionalmente.

Depoimento de Alicia

Alicia, de 25 anos, foi ouvida na última quinta-feira (19) pela polícia. Ela confirmou que desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura porque, segundo ela, os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada. No entanto, disse ter feito “aplicações ruins” e perdeu o dinheiro.

A estudante afirmou ainda que tentou recuperar os valores fazendo apostas em uma lotérica. Além disso, contou às autoridades que usou parte do dinheiro para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos.

