Virose é a principal ocorrência em pronto-atendimento infantil no verão; saiba como evitar

As doenças gastroenterites virais, mais conhecidas como virose, são as principais ocorrências em pronto-atendimento infantil no verão.

“As ocorrências se traduzem muitas vezes em vômitos e diarreias, levando, em casos mais graves, a quadros de desidratação. Queimaduras solares, queimaduras após contato com águas vivas e afogamentos também se intensificam muito nessa época do ano”, alerta a pediatra e coordenadora do Serviço de Pediatria do Imperial Hospital de Caridade, Flavia Zandavalli.

De acordo com a médica, o verão contribui para o aumento das buscas do pronto-atendimento infantil porque o sol e o calor podem acarretar uma série de consequências para a saúde das crianças, intensificada pelas férias escolares e a consequente falta de rotinas, principalmente de hábitos mais saudáveis.

“Com a elevação das temperaturas e a alta exposição ao sol, a oferta de água e líquidos deve ser redobrada, além do cuidado permanente com as queimaduras solares através do uso frequente de protetor solar, para evitar desidratação e insolação. O cuidado com os insetos e com o condicionamento de alimentos perecíveis também é fundamental”, elenca Flavia.

Veja dicas de como os pais podem zelar pela saúde dos pequenos no verão: