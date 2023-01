VÍDEO: Veja os dois filhotes de leão que nasceram no Zoo de SP; saiba como a gestação foi planejada

Dois filhotes de leão nasceram no Zoológico de São Paulo (Divulgação/Zoo de SP)

O Zoológico de São Paulo tem dois novos moradores que prometem encantar os visitantes. Tratam-se de dois leõezinhos, que ainda não tiveram os nomes divulgados e seguem isolados em um recinto. No sábado (21), no entanto, o público pôde acompanhar a movimentação deles a partir de um telão (veja um vídeo abaixo):

Ai, sabe! Nasceram filhotes de leão 🦁 no Zoo de SP. Olha quando o segundo sai da toca pic.twitter.com/vjPNHczBOQ — Carolina Dantas (@cacaudantas) January 22, 2023

Os dois leõezinhos são filhos de Amira, que nasceu no próprio zoo em 2018, e de Django, que veio do zoo de Copenhague, na Dinamarca, em 2016. Para que a gestação fosse possível, em julho do ano passado, a equipe que cuida dos animais fez uma análise minuciosa da árvore genealógica de ambos, em uma plataforma que tem dados de leões em 90 países.

Assim, depois que foi comprovado que eles não eram parentes e poderiam ter filhotes saudáveis, Amira e Django iniciaram um processo de aproximação. Em 26 de novembro de 2022, os dois filhotes nasceram.

Os leõezinhos são saudáveis, mas seguem abrigados na maternidade do zoo para respeitar o hábito das leoas de se isolarem nos primeiros meses para cuidado dos filhotes.

Agora, eles podem ser vistos por meio do telão até que possam ser expostos como os demais animais. A expectativa é que isso ocorra até o meio deste ano.

