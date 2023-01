VÍDEO: Jovem morre após ser atropelada por motorista bêbado; ele tinha como alvo amigo dela

A jovem Elizabeth Nayara Pedroso, de 23 anos, morreu após ser atropelada por um carro no Centro de Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com amigos em uma padaria, quando houve uma confusão envolvendo outro grupo. Quando iam embora, o motorista do veículo passou a perseguí-los para tirar satisfações com um rapaz. Porém, errou o alvo e acabou atingindo a mulher. O condutor, que estava embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na manhã de sábado (21), na Rua Dom José Maurício da Rocha. Um vídeo divulgado pelo portal R7 mostrou o momento em que Elizabeth foi atropelada. Veja abaixo:

Conforme a investigação, Elizabeth, que morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, estava em Mairiporã para visitar parentes. Lá, ela foi até uma casa noturna com amigos. Quando eles voltavam, pararam na padaria e foi iniciada uma discussão com um outro grupo. Quando a vítima e seus acompanhantes iam embora, houve o atropelamento.

Nas imagens é possível ver quando um grupo caminha pela rua e é acompanhado pelo veículo. Logo ele acelera e, enquanto tentava atravessar a rua, a vítima foi atingida de forma violenta e arremessada por alguns metros. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O autor do atropelamento é Caíque Maurício da Silva, de 23 anos, que foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual, embriaguez ao volante e falta de habilitação. Aos policiais, ele disse que queria tirar satisfações com um amigo de Elizabeth, por conta de um xingamento feito na porta da padaria, e que acabou atingindo a jovem depois que seu carro perdeu o freio. O veículo só parou depois de colidir contra um muro.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a perícia técnica esteve no local para análise dos fatos. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

“Além disso, pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva. O indiciado está à disposição da Justiça para Audiência de Custódia”, destacou a SSP-SP.

