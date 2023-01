Terminal Tietê comemora aniversário de São Paulo com exposição; saiba mais

Na próxima quarta-feira (25), aniversário de São Paulo, o Terminal Rodoviário Tietê presenteia a cidade com uma exposição gratuita composta por miniaturas automatizadas de ônibus.

Os objetos estarão inseridos em uma maquete representando o ambiente de um terminal rodoviário e seu entorno. A montagem vai ocupar uma área de 250 metros quadrados e receberá mais de dez miniaturas de ônibus rodoviários em escala 1:14, ou seja, 14 vezes menores que os ônibus verdadeiros, além de outros veículos.

O evento também traz ao público as curiosidades do Busmodelismo, como é conhecido o hobby das pessoas apaixonadas por ônibus que dedicam tempo para criar, produzir com detalhes, colecionar, expor e até trocar informações sobre as miniaturas.

Luciano Vieira, Anderson Ramos e Luiz Gama, hobbistas há mais de cinco anos e idealizadores da exposição Minicidade Busmodelismo, estarão no local coordenando as demonstrações abertas ao público.

Além de réplicas fiéis, os modelos são automatizados e controlados por rádio e representam modelos atuais e antigos que, além da beleza, resgatam muitas memórias dos frequentadores dos terminais rodoviários.

O evento visa exibir as miniaturas e disseminar a paixão pela criação minuciosa de cada réplica, considerando a identidade visual, detalhes de iluminação interna e externa, limpadores de para-brisa funcionais, pneus feitos em borracha.

A riqueza de detalhes ainda é complementada pela preocupação sustentável do hobby - todos os veículos são elétricos, sendo isentos do uso de materiais poluentes para funcionarem.

469 anos de São Paulo - Minicidade Busmodelismo no Terminal Tietê

Local: Terminal Rodoviário Tietê

Data: 25 de janeiro de 2023 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Valor: Gratuito