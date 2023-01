Suspeito de matar 10 pessoas em boate nos EUA é encontrado morto; entenda como foi o ataque

O suspeito de matar 10 pessoas e ferir outras 10 em uma casa de dança na cidade de Monterey Park, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi encontrado morto. Segundo a polícia local, ele foi identificado como Huu Can Tran, de 72 anos. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida após cometer o ataque contra as vítimas, que celebravam a chegada do Ano Novo Lunar.

O atentado ocorreu na noite de sábado (21). Populares comemoravam o início do Ano do Coelho - tradição para os povos de origem asiática, quando houve o atentado. Conforme dados do censo dos EUA, a cidade de Monterey Park tem cerca de dois terços de seus habitantes imigrantes como chineses, vietnamitas, entre outros asiáticos.

Footage from the Monterey Park Mass Shooting.



Contact Newsdesk@trafficnewsla.com for licensing information. pic.twitter.com/xGpZay84aX — Jack Quillin (@JackQuillin22) January 22, 2023

As comemorações ocorriam em várias partes da cidade. Foi quando, por volta das 22h, Huu Can Tran invadiu a casa de dança com uma arma semiautomática e passou a disparar contra os convidados. Ele matou dez pessoas, sendo cinco homens e cinco mulheres, além de ferir outras dez.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. No entanto, foi encontrado pela polícia horas depois com marca de tiro na cabeça. A polícia diz que tudo indica que ele se matou.

Desespero

Segundo o jornal “Los Angeles Times”, o dono de um restaurante que fica em frente ao salão de dança disse que três pessoas entraram correndo em seu estabelecimento e pediram para trancar a porta rápido porque tinha um homem com metralhadora e muita munição matando pessoas,

Após o ataque, as autoridades resolveram cancelar as festividades do Ano Novo Lunar, que costuma atrair cerca de 100 mil pessoas por dia e oferece shows e comidas típicas dos países asiáticos por dois dias a visitantes de vários estados norte-americanos.

“Nossos corações estão com aqueles que perderam entes queridos esta noite em nossa cidade vizinha, Monterey Park, onde um tiroteio em massa acabou de ocorrer”, escreveu o controlador da cidade de Los Angeles, Kenneth Mejia, no Twitter.

