Mais uma chacina: pai, mãe e filha são mortos a tiros em Santa Catarina; veja o que se sabe até agora

Depois da chacina contra uma família no Distrito Federal, mais um caso foi registrado no país, desta vem em Santa Catarina. No sábado (21), pai, mãe e filha foram mortos a tiros na cidade de Campo Erê, no interior catarinense. Uma outra mulher, de 35 anos, cuja ligação com as demais vítimas ainda é desconhecida, também foi morta. Um homem apontado como sendo o autor dos crimes foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, por enquanto, as investigações apontam que a motivação da chacina foram “problemas familiares”. Outros detalhes não foram divulgados pela corporação para não atrapalhar os rumos da apuração.

As vítimas da chacina são Carlos Delfino, 63 anos, sua esposa, Emidia dos Santos, de 53, e sua filha, Marinalva dos Santos, de 18. Além deles, também foi morta Ana Claudia Schultz, de 35.

Segundo a polícia, os crimes ocorreram por volta das 21h. Além das vítimas fatais, outras cinco pessoas sofreram tentativa de homicídio, mas conseguiram escapar com vida. “Algumas delas foram feridas. Elas foram atingidas em regiões de pernas e braços, embora estejam fora de perigo”, explicou o delegado José Denezi Neto, responsável pelas investigações.

Após a chacina, o suspeito do crime, que tem 32 anos fugiu. Horas mais tarde, ele acabou sendo capturado pela polícia. Já um irmão dele, de 38 anos, suspeito de envolvimento no caso, ainda é procurado.

Ana Claudia Schultz, de 35 anos, também foi morta em chacina em SC (Reprodução/Redes sociais)

Chacina no Distrito Federal

No total, dez pessoas da mesma família desapareceram e sete estariam mortas, no Distrito Federal. Cinco delas já tiveram suas mortes comprovadas. Elas são a cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, seus três filhos, o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Mais dois corpos encontrados carbonizados dentro de um carro aguardam identificação, mas acredita-se que sejam da mesma família. São eles Renata Juliene Belchior, de 521 anos, sogra de Elizamar e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada da cabeleireira.

Seguem desaparecidos:

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar;

Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar.

Ana Beatriz Marques de Oliveira, que é filha de Claudia Regina com Marcos.

Depois que o sétimo corpo foi encontrado, a Polícia Civil diz que os rumos da investigação mudaram. Inicialmente, Thiago e Marcos Antônio chegaram a ser suspeitos de serem os mandantes do crime, motivado por uma disputa por dinheiro.

Durante as investigações, foram presos Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, e Fabrício Silva Canhedo, de 34, apontados como os autores dos assassinatos. Em depoimento, um deles disse à polícia que eles receberam R$ 100 mil de Thiago e Marcos Antônio para matar a cabeleireira, os três filhos, a sogra e a cunhada dela.

No entanto, a corporação também apurava se o marido e sogro da cabeleireira também pudessem ter sido vítimas dos criminosos. Agora, após o corpo de Marcos Antônio ter sido achado, essa hipótese ganhou força.

A polícia acredita que os criminosos arquitetaram um plano contra a família por conta de R$ 400 mil da venda de uma casa, mais R$ 100 mil que a cabeleireira guardava no banco para investir em um salão de beleza.

No dia 19, a prisão temporária dos três homens presos foi transformada em preventiva. A polícia diz que o caso segue em investigação.

