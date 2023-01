Incendiário em série: homem é preso ao queimar carro de marido da ex; ele já havia ateado fogo à casa da própria mãe

Um homem foi preso em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, no último sábado (21), após colocar fogo no carro do atual marido de sua ex-mulher.

O incêndio ocorreu na madrugada de sexta-feira (20), depois que Wanderson Silva Rocha descobriu que a ex havia reatado um relacionamento afetivo. Antes, ele chegou a expulsar a mulher de casa, além de xingá-la por aplicativo de mensagem. Também ameaçou matar o casal e incendiar o carro e a casa do homem.

O casal, então, saiu de casa e escondeu o carro em frente ao estabelecimento comercial do atual sogro da mulher. Wanderson, porém, achou o veículo e cumpriu a promessa: ateou fogo nele.

Em outra oportunidade, Wanderson já teria tentado matar o atual companheiro da ex-mulher, indo até a casa dele com dois facões em uma bolsa. Felizmente, o homem soube da presença do agressor e conseguiu escapar com vida.

Não foi a primeira vez que ele apelou ao fogo

O rapaz foi descrito pela polícia como “um incendiário contumaz”. Isso porque esta não foi a primeira vez que ele apelou ao fogo ao ser contrariado.

Em outubro do ano passado, por exemplo, ele chegou a atear fogo à casa da própria mãe depois de uma discussão banal. O incêndio destruiu o imóvel e colocou outros prédios vizinhos em risco.

Vale dizer que a ficha criminal de Wanderson é extensa: reúne 17 crimes, parte deles ligados a ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, que visa punir e coibir atos de violência doméstica contra a mulher.

NÃO VÁ EMBORA! LEIA TAMBÉM AS SEGUINTES NOTÍCIAS: