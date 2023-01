Hoje tem Quina de R$ 8 milhões; veja os números sorteados

A Quina continua com prêmio acumulado e deve pagar uma boa quantia nesta segunda-feira para quem for capaz de acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. São R$ 8 milhões para o felizardo que acertar a loteria.

Veja os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira:

11, 41, 47, 59, 77

Prêmio acumulou no sábado

No último sábado, o prêmio principal não saiu e ficou acumulado. Cento e trinta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 3.452,87.

Também foram premiadas as apostas que fizeram o terno. Foram 7,282 apostas e cada uma delas levou para casa R$ 59,60.

Super Sete paga hoje R$ 600 mil

Quem acertar os sete números que a Caixa sortear para a Super Sete pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 600 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete são:

6, 0, 5, 1, 3, 6, 6