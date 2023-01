Entenda o que causou apagão no Paquistão; 220 milhões de pessoas ficaram ‘no escuro’

Apagão no Paquistão deixa mais de 200 milhões sem energia (Divulgação/ Freepik)

Uma queda de energia atingiu todo o Paquistão e deixou cerca de 220 milhões de pessoas sem luz nesta segunda-feira (23).

Em comunicado, o Ministério de Energia afirmou que a “Rede Nacional do país caiu às 7h (meia-noite de Brasília), causando uma falha generalizada no sistema de energia”. Segundo a Pasta, o trabalho de manutenção do sistema está “progredindo rapidamente”.

O Ministério destacou que há um “número limitado de redes” na capital Islamabad e na cidade de Peshawar. Já na cidade de Quetta, na província do Baluchistão, a interrupção afetou hospitais, mercados e residências.

“Houve uma flutuação na tensão e as unidades geradoras de energia foram desligadas uma a uma devido ao impacto em cascata. Isto não é uma crise grave”, disse o ministro da Energia Jurrum Dastagir, como noticiado pelo jornal Dawn e reproduzido pela Europa Press.

Crise energética no Paquistão

O Paquistão atravessa uma grave crise energética. No início do mês, o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, ordenou que todos os departamentos federais reduzissem o consumo de energia em 30%. Além disso, mercados devem encerrar suas atividades às 20h30 e os restaurantes, às 22h.

Vale dizer que a falta de eletricidade observada nesta segunda-feira é o desligamento de energia mais generalizado do Paquistão desde 2021.

NÃO VÁ EMBORA AINDA! LEIA TAMBÉM: