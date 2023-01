Chacina do DF: saiba quem é o quarto suspeito da morte de família de 10 pessoas

O trabalho de peritos no cativeiro onde foram mantidas as quatro pessoas da mesma família e no carro de um dos suspeitos já presos levou a polícia a um quarto nome que teria participado da chacina e ocultação dos corpos de uma família de 10 pessoas no Distrito Federal.

Impressões digitais levaram a polícia ao nome de Carlomam dos Santos Nogueira, de 26, membro do PCC e está foragido. Ele já esteve preso na Papuda, no DF, e atuava para a facção dentro do presídio.

Os investigadores acreditam que ele tenha o mesmo envolvimento de outros dois presos, Horácio Carlos, 49, e Gideon Batista, 55, que sequestraram e assassinaram as vítimas no cativeiro.

CHACINA

Cinco pessoas da família de 10 que está desaparecida já tiveram suas mortes comprovadas. Elas são a cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, seus três filhos, o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Seis pessoas da mesma família foram vítimas de chacina, no Distrito Federal (Reprodução/Redes sociais)

Mais dois corpos encontrados carbonizados dentro de um carro aguardam identificação, mas acredita-se que sejam da mesma família. São eles Renata Juliene Belchior, de 521 anos, sogra de Elizamar e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada da cabeleireira.

A polícia ainda não tem indícios de quatro pessoas, que continuam desaparecidas, entre elas o marido da cabeleireira, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, a ex-mulher do sogro dela, Claudia Regina Marques de Oliveira e a filha de Cláudia, Ana Beatriz Marques de Oliveira.

A polícia acredita que os criminosos arquitetaram um plano contra a família por conta de R$ 400 mil da venda de uma casa, mais R$ 100 mil que a cabeleireira guardava no banco para investir em um salão de beleza.