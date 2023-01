Tradicional bloco de Carnaval de São Paulo faz ensaio neste domingo; confira horário e endereço

O tradicional bloco de Carnaval de São Paulo Acadêmicos do Baixo Augusta anunciou as datas de seus ensaios oficiais. A entrada é gratuita e o número de participantes está sujeito à capacidade de lotação do espaço.

O primeiro acontece neste domingo (22), no Galpão Armazém do Campo do MST, a partir das 14h. Os demais ensaios serão realizados nos dia 29 deste mês e 5 de fevereiro, no mesmo horário e local.

Os responsáveis por animar a festa serão o músico Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, acompanhado pela Banda do Baixo Augusta.

A corte é composta por Alessandra Negrini, como rainha; Marcelo Rubens Paiva, como porta-estandarte; Márcia Dailyn e Walério Araújo, respectivamente como musa e muso; e Tulipa Ruiz, como madrinha.

O bloco terá como tema este ano a canção “Atentos e fortes”, eternizada na voz de Gal Costa.

O desfile oficial acontecerá no dia 12 de fevereiro, seguindo seu já tradicional trajeto a partir da concentração na Rua da Consolação até a Avenida Paulista. O grupo Olodum está presente durante todo o percurso como convidado de honra.

Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 22 e 29 de janeiro; 05 de fevereiro

Local: Galpão Armazém do Campo - MST

Endereço: Alameda Eduardo Prado, 460 - Campos Elíseos - São Paulo

Horário: A partir das 14h

Entrada: Gratuita - Sujeito à capacidade de lotação do espaço

Desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 12 de fevereiro

Endereço: Concentração na Rua da Consolação, próximo à Avenida Paulista

Mais de 500 blocos em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo informou que 507 blocos já foram confirmados no Carnaval de rua da capital paulista. No total, foram 6.063 inscrições e 82 cancelamentos. Nos próximos dias, a lista pode aumentar, já que ainda há alguns casos com análises pendentes.

Neste ano, as festas de rua acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro (pré-Carnaval), entre os dias 18 a 21 (Carnaval) e em 25 e 26 de fevereiro (pós-Carnaval).

O horário de encerramento dos desfiles passa a ser de acordo com o porte dos blocos. Além disso, algumas avenidas foram excluídas do circuito tradicional, são elas: Avenida dos Metalúrgicos; Avenida Tiradentes; Avenida Luiz Carlos Berrine e Largo da Batata.

A lista preliminar com os nomes confirmados foi divulgada no Diário Oficial da União.