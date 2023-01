Sem acertadores, prêmio da Quina sobe para R$ 8 milhões

Mais uma vez a Quina encerrou um concurso sem que ninguém botasse as mãos no prêmio da loteria, neste sábado, e o valor para o próximo sorteio já está estimado em R$ 8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados neste sábado foram 14, 25, 28, 46 e 52.

A Quina retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira. Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve fazer sua aposta até o encerramento do horário, às 19h, nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O valor da aposta é R$ 2.

O sorteio da Quina será realizado a partir das 20, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

SAIBA MAIS SOBRE O SORTEIO DESTE SÁBADO

Ninguém levou o prêmio do concurso 6057 da Quina deste sábado, mas 132 apostas chegaram bem perto de por as mãos no dinheiro. Eles acertaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 3.452,87.

Na faixa dos três acertos, 7.282 apostas foram premiadas com R$ 59,60.