Ataque em boate na Califórnia mata 10 pessoas que celebravam a chegada do Ano Novo Lunar

Dez pessoas foram mortas dentro de uma casa de dança na cidade de Monterey Park, na Califórnia, na noite deste sábado, por um homem desconhecido que invadiu o local atirando. Outras 10 pessoas foram feridas no ataque

Na casa de dança acontecia a celebração do Ano Novo Lunar, uma comemoração especial para chineses, vietnamitas e povos do leste asiático. A cidade de MOnterey Park é famosa por tem uma grande comunidade asiática.

De acordo com testemunhas, um homem não identificado invadiu o local com uma arma semiautomática e passou a disparar contra os convidados por volta das 22h deste sábado.

O atirador conseguiu fugir do local e a polícia disse que ainda não está claro se o ataque teve motivação racista ou foi direcionado.

“Quando os policiais chegaram ao local, observaram vários indivíduos, clientes do local, saindo do local, gritando”, disse o capitão Andrew Meyer, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

Segundo o jornal Los Angeles Times, o dono de um restaurante que fica em frente ao salão de dança disse que três pessoas entraram correndo em seu estabelecimento e pediram para trancar a porta rápido porque tinha um homem com metralhadora e muita munição matando pessoas,

Após o ataque, as autoridades resolveram cancelar as festividades do Ano Novo Lunar, que costuma atrair cerca de 100 mil pessoas por dia e oferece shows e comidas típicas dos países Asiáticos por dois dias a visitantes de vários estados norte-americanos.

“Nossos corações estão com aqueles que perderam entes queridos esta noite em nossa cidade vizinha, Monterey Park, onde um tiroteio em massa acabou de ocorrer”, twittou o controlador da cidade de Los Angeles, Kenneth Mejia.