São Bernardo recebe encontro de amantes de Fusca neste domingo; confira a programação

Shopping vai sediar encontro de amantes do Fusca em São Bernardo do Campo neste domingo (22) (Divulgação)

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, celebrado no dia 20, amantes desses veículos terão um encontro especial neste domingo (22), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Colecionadores e fãs dos “besouros” poderão se reunir para conversar sobre os veículos e exibir algumas raridades.

O evento será realizado no estacionamento do São Bernardo Plaza, em parceria com o Fusca Clube Brasil, das 8h às 14h. A entrada será gratuita, mas quem levar 2 kg de alimentos não perecíveis (com exceção de sal) poderá parar no estabelecimento com seu veículo de graça até 16h, além de participar de uma roleta de prêmios.

Mas não são apenas Fuscas que estarão presentes. Haverá também a participação de colecionadores de Kombis, entre outros carros antigos, além de vendedores de artigos voltados aos amantes desses veículos.

Os alimentos arrecadados durante o evento serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo, que fará o rapasse para famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo programa.

Serviço:

Tradicional Encontro de Fuscas