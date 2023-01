Monstruoso: Pai mata filha de 5 anos com soco porque menina fez xixi no chão

Em um acesso de fúria, Adrian Juliana Martins Herculano, de 21 anos, matou a própria filha de 5 anos com um soco em Monte Santo de Minas, região sudoeste de Minas Gerais.

Segundo ele, a agressão foi feita para “corrigi-la” porque a criança havia feito xixi no chão de casa por três vezes. O crime ocorreu no último dia 12, mas apenas agora o pai apareceu na delegacia e confessou a morte.

Na delegacia, ele alegou que no momento da agressão estava nervoso porque havia brigado com a atual namorada e viu a filha fazendo xixi no chão, então decidiu dar-lhe uma lição. Após o soco, a criança caiu no chão e bateu a cabeça, ficando desacordada.

Adrian disse que no começo pensou que a filha tinha apenas desmaiado, mas depois de alguns momentos viu que ela não tinha mais sinais de vida e ficou desesperado. Ele decidiu enrolá-la no cobertor e esconder seu corpo perto de um riacho, na zona rural da cidade, área de mata densa e de difícil acesso.

Os investigadores foram ao local e encontraram o corpo da menina em avançado estado de decomposição e com sinais de que havia sido queimado, detalhe que o pai da criança omitiu durante seu depoimento.

Ele foi preso e vai responder por homicídio com agravantes. Segundo a polícia, há indícios da participação da atual namorada, por isso foi decretada a prisão dela também. Ela foi presa na última quarta-feira e já está à disposição da Justiça.

Com apenas 21 anos, o jovem pai já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e já passou pelo sistema penitenciário do estado em três oportunidades, todas por ligações com a venda de drogas.