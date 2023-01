Jornal espanhol divulga detalhes de acusação de estupro contra Daniel Alves

A imprensa espanhola divulgou nesta sexta-feira (20) detalhes sobre acusação de estupro contra Daniel Alves. A mulher acusou o jogador em depoimento à polícia de Barcelona e, segundo a imprensa da Espanha, ela afirmou ter sido violentada pelo uso de força e penetração.

O jogador brasileiro foi preso preventivamente e sem direito a fiança nesta sexta-feira (20) logo após prestar depoimento à polícia de Barcelona. Detalhes do estupro foram veiculados pelo El Periodico e pelo canal Telecinco, com o depoimento da mulher.

Detalhes revelados

De acordo com a mulher, ela foi paquerada pelo jogador na boate Sutton, após ter sido convidada por amigos para entrar na área VIP na madrugada. Segundo o relato, Daniel também teria paquerado outras mulheres no local, de forma “inconveniente”.

Cerca de 4h da manhã, a mulher se direcionou ao banheiro e foi perseguida pelo jogador. Ela contou que Daniel falava coisas em português, mas não era compreensível. Em seguida, ele agarrou a mão da vítima e colocou em seu pênis. Ao tentar escapar, ela foi impedida de sair.

Ao sentar-se no vaso sanitário, Daniel Alves forçou a vítima a sentar em seu colo, segundo o relato. Quando percebeu resistência por parte da vítima, jogou-a no chão, forçando-a a fazer sexo oral nele.

Em seguida, a vítima ainda resistiu e foi golpeada, levantada do chão e penetrada à força até que o jogador ejaculasse. No final, Daniel teria dito para ela ficar ali, pois seria o primeiro a deixar o banheiro.

Veja mais:

Arquivos e defesa

De acordo com uma reportagem do El País, o relato aponta que o estupro foi muito violento e durou por volta de 15 minutos. O El Periodico detalhou que foram encontrados restos de sêmen no banheiro.

Com posso das imagens das câmeras de segurança, um repórter do El Periodico disse que elas revelam Daniel Alves saindo do banheiro sozinho, antes da vítima. Um relatório médico também alegou que a mulher tinha marcas de violência que apontam estupro.

Assim que chamou a polícia na madrugada do ocorrido, o jogador já teria ido embora da boate. Em depoimento, o jogador revelou não conhecer a vítima e negou todas as acusações de estupro e agressão.

“Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nestes anos todos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, disse Daniel Alves. O jogador ainda pontuou os danos causados à família com a denúncia que recaiu sobre ele.