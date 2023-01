Daniel Alves muda versão e diz que não foi estupro: “foi sexo consensual”

Preso na Espanha sob acusação de estupro, o jogador brasileiro Daniel Alves mudou sua versão de que nunca tinha visto a mulher durante o depoimento de sexta-feira. Até então, ele alegava que não conhecia a mulher, mas à Justiça ele disse que fez sexo consensual com ela.

A contradição no depoimento , além do fato de ele não ter residência fixa em Barcelona, levaram a Justiça a decretar a prisão preventiva dele, sem direito à fiança.

Entenda o caso

O jogador Daniel Alves foi acusado por uma jovem de 23 anos de tê-la estuprado em 30 de dezembro, em uma boate de luxo de Barcelona. Em uma entrevista dado há duas semanas, ele disse que esteve na boate, mas nunca tinha visto a mulher antes.

Em seu depoimento na delegacia, ele mudou a versão e disse que o sexo foi consensual.

VERSÃO DA MULHER

A mulher que fez a denúncia contra Daniel Alves, cujo nome está sendo mantido em sigilo, disse que ela dançava com duas amigas na boate Sutton e foi convidada para entrar na área VIP, onde estava o jogador.

Ela disse que Daniel Alves havia paquerado ela e as outras mulheres de forma inconveniente e que por volta das 4h, foi ao banheiro e o jogador a seguiu. Lá, segundo seu depoimento, ele a agarrou com força, botado sua mão sobre o pênis dele e depois sentou no vaso sanitário e a obrigou a sentar no colo dele.

Ela contou à polícia que resistiu ao ataque e o jogador a jogou no chão e obrigou a fazer sexo oral, depois bateu nela e a penetrou até ejacular, para só então sair do banheiro, onde ele permaneceu.

Provas

As câmera de segurança mostram o jogador saindo do banheiro antes da mulher, cerca de 15 minutos após ter entrado. No banheiro, a equipe técnica encontrou vestígios de sêmen, que serão analisados para tentar verificar se o DNA bate com o do jogador. Por último, o relatório do médico que atendeu a jovem mostra que ela tinha marcas de violência que são compatíveis com estupro.