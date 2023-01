Zona Azul é reajustada e fica mais cara a partir de hoje na cidade de São Paulo; veja o novo valor

Os motoristas que estacionarem seus veículos em vagas de Zona Azul na cidade de São Paulo começam a pagar mais caro a partir desta sexta-feira (20). O preço da tarifa básica, válida por uma hora, passou de R$ 5,75 para R$ 6,08, o que corresponde a um aumento de 5,7%.

A última vez que a tarifa tinha sido reajustada foi em janeiro de 2022. Na época, o valor passou de R$ 5 para R$ 5,75.

De acordo com a Estapar, concessionária que administra o serviço, a correção da tarifa está prevista em contrato e leva em conta a inflação do período que corresponde à data do início do contrato, em julho de 2020, até dezembro de 2021.

A empresa destacou que quem tiver Cartão Azul Digital (CAD), adquirido antes da alteração da tarifa, poderá utilizá-los normalmente. A nova tarifa só passa a valer para a ativação dos cartões adquiridos a partir de hoje.

O modelo de concessão do estacionamento rotativo em São Paulo começou a funcionar em 2020, com duração prevista de 15 anos. Atualmente há na cidade de São Paulo 54.063 vagas de Zona Azul.

LEIA TAMBÉM: