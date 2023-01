Veja quem são os presos acusados de financiarem os atos terroristas no DF

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cinco pessoas foram presas nesta sexta-feira na primeira fase da Operação Lesa Pátria, ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para prender e realizar buscas na casa de acusados de financiarem os atos terroristas ocorridos em Brasília, em 8 de janeiro.

São 8 ordens de prisão preventiva que devem ser cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, , das quais cinco já foram cumpridas e os nomes de quatro deles já foram revelados. Os presos até agora são:

- Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros (SP)

- Randolfo Antonio Dias (MG)

- Renan Silva Sena (DF)

- Soraia Bacciotti (MS)

Quinto preso (nome ainda não revelado)

Os presos são investigados e devem responder pelos crimes de golpe de estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e dano qualificado.

Ataque terrorista

No dia 8 de janeiro, centenas de bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, em Brasília, causando enorme prejuízo ao patrimônio público. Pelo menos 1,8 mil pessoas foram detidas e boa parte continua presa nas cadeias do Distrito Federal.

Nesta quinta-feira, a de Administração Penitenciária do Distrito Federal começou a liberar parte dos presos, que terão que usar tornozeleiras eletrônicas por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Todos serão liberados, mas estão proibidos de se ausentarem da comarca, deverão ficar dentro de casa no período noturno e nos finais de semana, terão que se apresentar à Justiça quando forem convocados e não podem, sob hipótese alguma, deixar o país. Eles também estão proibidos de usar redes sociais e de se comunicarem com outros investigados pelo STF, além de terem suspensos qualquer porte ou registro de arma de fogo que tivessem.