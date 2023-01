São Paulo é considerada a 33ª melhor cidade do mundo

São Paulo é a 33ª melhor cidade do mundo, diz ranking internacional (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A cidade de São Paulo foi considerada a 33ª melhor do mundo, conforme o relatório “The World’s Best Cities” de 2023.

A análise é feita anualmente pela Resonance Consultancy, uma consultoria internacional levando em conta dados sobre qualidade de vida, trabalho, viagens e investimentos. Na relação estão 100 municípios e apenas a capital paulista e o Rio de Janeiro são do Brasil.

A capital paulista avançou nos últimos rankings já que alcançou 59º lugar em 2020 e 44º no último levantamento, em 2021.

Em outras categorias, São Paulo alcançou resultados ainda mais significativos. No caso de restaurantes, a capital paulista ficou em terceiro lugar e em quarta posição com mais check-ins no Facebook.

Confira mais resultados de destaque conquistados pela cidade de São Paulo:

14º em Prosperidade (número de sedes corporativas do Global 500, PIB per capita, taxas de emprego, Igualdade de renda);

34º para Produto (conectividade de aeroportos, atrações, museus, classificações de universidades, tamanho do centro de convenções);

31º para Pessoas (participação na força de trabalho, nível educacional médio);

45º em Promoção (check-ins no Facebook, frequência de pesquisa no Google, avaliações do TripAdvisor, hashtags do Instagram, popularidade do Google Trends;

72º para Programação (cultura, vida noturna, restaurantes, compras);

128º para Local (clima, segurança, pontos turísticos, vida ao ar livre).

Metodologia

A análise da Resonance Consultancy avalia 24 fatores-chave das cidades. Para isso, os consultores utilizam uma combinação de desempenho estatístico e avaliações qualitativas de moradores e visitantes.

Os fatores-chave agrupam-se em seis categorias principais: local, produto, programação, pessoas, prosperidade e promoção. Cada uma inclui subcategorias que influenciam significativamente a qualidade de vida dos residentes e turistas, bem como o futuro da referida cidade.

Para se qualificar, uma cidade deve ter uma população superior a um milhão e ser a principal área metropolitana de sua região.

LEIA TAMBÉM: