Quina acumulada paga R$ 5,6 milhões; veja os números

A Quina continua com seu prêmio acumulado e promete pagar nesta sexta-feira para quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 5,6 milhões , de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

15, 40, 45, 56, 63

Sem ganhadores

Prêmio de ontem ficou sem ganhadores e acumulou para o sorteio desta sexta. Mas quem acertou a faixa da quadra ganhou R$ 6.326,28 (59 apostas) e quem acertou o terno levou para casa R$ 74,85 (4.749 apostas).

Super Sete tem prêmio de R$ 500 mil

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 500 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta sexta-feira:

0, 0, 3, 5, 8, 1, 9