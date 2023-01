O que levou um menino de 10 anos a dirigir por 50 km em rodovia? Entenda o caso

Um menino de 10 anos colocou sua vida e a de outras pessoas em risco ao dirigir por pelo menos 50 quilômetros na BR-060, em Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu na última terça-feira (17) e foi noticiado pelo “UOL”. De acordo com a reportagem, com informações do Conselho Tutelar, a criança alegou que buscava ajuda para seu pai após receber ameaças por telefone.

“Ele é muito esperto e estava bem calmo quando fomos conversar”, disse a conselheira tutelar Geovana Fernandes à reportagem. Segundo ela, o menino contou quatro versões diferentes até dizer que um homem de touca preta tinha ligado em sua casa fazendo ameaças de morte ao pai.

Atendimento psicológico

Após o incidente, a família da criança deve ser acompanhada de perto por tempo determinado pelo juiz. O menino deve passar por atendimento com psicólogos.

Ainda de acordo com a conselheira, em um primeiro momento foi possível observar um possível surto do menino, mas um especialista dará um parecer oficial.

A família não tem nenhum registro anterior de maus-tratos ou abandono de incapaz.

O que diz o pai

O pai do menino foi autuado por abandono de incapaz. Na delegacia, ele disse que tinha deixado o filho com a irmã de 14 anos e ido até Campo Grande para levar a esposa para uma consulta médica e resolver questões do trabalho.

Ele ainda afirmou que não tinha ideia de que o filho sabia dirigir e que deixou as chaves do carro em cima do guarda-roupa.

O caso foi registrado na delegacia de Paraíso das Águas e enviado para a cidade de Chapadão do Sul, onde mora a família. Foi instaurado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) para averiguar o fato.

