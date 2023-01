O que disse a esposa do jogador Dani Alves sobre as acusações de assédio?

A notícia da prisão do jogador Daniel Alves após uma acusação de assédio sexual em uma discoteca explodiu nas redes sociais nesta sexta-feira.

O caso foi relatado no final de dezembro, mas somente hoje o jogador prestou depoimento na delegacia de Barcelona e foi detido logo em seguida. Dani assegura que não conhece a mulher que o acusa e desmentiu as acusações de assédio. “Nunca a vi”, disse.

Em uma entrevista a um canal espanhol o jogador confirmou que esteve na discoteca no dia, conforme imagens mostradas pelas câmeras de segurança do local. “Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, disse.

A mulher do jogador, Joana Sanz, manifestou seu apoio ao marido e disse que a acusação não tem “cabeça nem rabo” e criticou a acusação, segundo noticiado pelo jornal espanhol El País. “Eu sei quem é meu marido, sei o quanto ele é respeitoso. Já vi muitas vezes mulheres ousadas se aproximarem para tentar alguma coisa com meu marido na minha cara. Se fazem isso na minha presença, nem quero imaginar quanto eu não estou lá”, disse

Joana disse que no dia 30 de dezembro seu marido e alguns de seus amigos foram jantar e dançar “para se desconectar um pouco” e “curtir a música como ele gosta, e ponto final”.

Acusação

Uma jovem de 23 anos acusou o jogador brasileiro de tocá-la por baixo da saia em uma boate em Barcelona. As câmeras de segurança do local mostram quando a jovem se dirige ao banheiro e Dani aparece atrás dela. Momentos depois ela deixa o loca, e também Dani aparece nas imagens a seguindo. Em cerca de 10 minutos, o jogador e seus amigos deixam a boate.

Segundo testemunhas, ela começou a chorar e suas amigas pediram ajuda dos funcionários da boate, que acionaram a polícia. Mas o acusado já tinha deixado o local.