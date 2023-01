José Aldo justifica hospedagem de Bolsonaro em sua mansão nos EUA: “Empresto pra todo mundo”

O ex-lutador de MMA José Aldo falou sobre a hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos, desde o fim do ano passado. Em entrevista ao podcast “Flow”, ele destacou que “empresta a residência para todo mundo”, mas admitiu que, na verdade, a ida do político deu visibilidade ao imóvel e pode gerar mais oportunidades de negócio no futuro.

“Eu já tenho essas casas há um tempo. A casa é toda temática da Disney, na garagem tem imagens de luta, cinturão, etc. Eu empresto a casa pra todo mundo. A casa tem nove quartos, tem piscina, tem tudo lá. Atores, atrizes, cantores, atletas, não atletas e amigos, eu empresto a casa, é normal. Quando ele me ligou para perguntar eu falei: ‘Cai na minha casa’”, contou Aldo.

O ex-lutador, contudo, admitiu que a ida do ex-presidente ajuda a atrair mais visitantes que queiram alugar a casa. Ele ressaltou que a hospedagem de Bolsonaro não teve interesses políticos.

“Todo mundo do lado contrário vai bater, mas a jogada não foi pensando nisso, sei que tem o ônus e o bônus. A rua está sempre lotada e recebo muitas mensagens de gente querendo alugar lá. Tem gente que pensa pequeno, mas eu vi um negócio, não estou pensando em esquerda ou direita, estou pensando no negócio que a casa vai ser. Todo mundo vai querer ver o quarto dos minions. Quero botar uma placa lá: ‘aqui ficou o presidente do Brasil’”, afirmou.

Jair Bolsonaro chegou a Orlando em 31 de dezembro, na véspera de deixar o comando do governo federal, onde permanece até os dias atuais. Dias depois, foi hospitalizado para fazer exames, mas já recebeu alta e voltou para a cada de José Aldo.

Condomínio luxuoso

O imóvel, que fica em um condomínio de luxo, tem diárias que custam aproximadamente R$ 2,6 mil, isso sem contar os gastos do visitante com alimentação, segurança e lazer.

“Se eu vou para Las Vegas [EUA], eu quero ficar no quarto que Elvis ficou, eu gosto da parada. Todo mundo quer porque foi o presidente. Brasileiro tem mente pequena e não vê o lado do negócio”, justificou o ex-lutador.

Mansão de José Aldo fica em condomínio de luxo em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos (Reprodução/Instagram @encoreresort)

Bolsonarista assumido, Aldo também falou na entrevista sobre o fato da esposa dele, a influencer Vivianne Pereira Oliveira, ter recebido Auxílio Emergencial do governo federal durante a pandemia de covid-19.

“Quanto ao auxílio, tomamos as medidas cabíveis, na época teve muito golpe, fraude. Colocavam seu CPF pra receber e quando você ia pedir alguém já tinha feito. Eu fico rindo, vejo o lado bom das coisas. A gente correu atrás de ver isso depois que foi noticiado. Fomos na polícia civil, fizemos BO por terem usado o CPF, a Caixa Econômica tem registro de tudo isso. Já ajudei mais amigos na academia que o governo”, ressaltou ele.

Estadia de Bolsonaro nos EUA

Jair Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com visto diplomático, uma vez que ainda era presidente naquela data. Ele poderia estar com o visto categoria A1, destinado às viagens oficiais de líderes de Estado, conforme consta no site do Departamento de Estado norte-americano. Esse documento pode dar o direito de que ele permaneça naquele país por até 90 dias em situação legal.

No entanto, até o momento, as autoridades imigratórias ainda não se pronunciaram sobre a real situação do brasileiro, uma vez que agora ele é ex-presidente e o visto A1 não permite a prática de turismo.

A estadia dele naquele país começou a virar alvo de críticas, principalmente depois que apoiadores dele promoveram ataques terroristas contra a sede dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8.

Para políticos norte-americanos, o ex-presidente brasileiro deve ser extraditado. Um deles é Joaquin Castro, deputado democrata pelo Texas, que disse que terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia”. “Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade por seus crimes”, afirmou.

Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata por Nova York, disse que “os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida”. “Quase dois anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de Lula”, escreveu a deputada nas redes sociais.

Mark Takano, deputado democrata pela Califórnia, também disse que os Estados Unidos e as pessoas democráticas devem apoiar os resultados da eleição brasileira. “A violência antidemocrática no Brasil hoje é um lembrete preocupante dos perigosos movimentos fascistas que crescem em todo o mundo. Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos EUA”, afirmou.

