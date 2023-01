‘Irreversível piora do quadro’: hospital explica por que decidiu amputar mão de mulher após parto

Jovem teve mão e punho amputados após complicações no pós-parto, no Rio de Janeiro (Reprodução/Arquivo pessoal)

A administração do Hospital NotreDame Intermédica Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde uma mulher teve mão e punho amputados depois de dar à luz, deu explicações sobre o caso.

Segundo reportagem do “UOL”, a unidade de saúde informou que complicações após o parto puseram a vida de Gleice Kelly da Silva, de 24 anos, em risco e que a decisão de remoção de parte do braço se deu por uma “irreversível piora do quadro”.

“Devido à irreversível piora do quadro com trombose venosa de veias musculares e subcutâneas, houve a necessidade de se optar pela amputação do membro em prol da vida da paciente”, disse o hospital em nota enviada ao portal de notícias.

A Polícia Civil, o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro investigam o caso.

Relembre o caso

Grávida de 39 semanas, Gleice teve complicações durante o parto e teve um acesso venoso instalado. A mulher diz que sentiu fortes dores e que, em seguida, o membro começou a inchar e a ficar roxo. Dias depois, ela foi informada de que teria de ser amputada para sobreviver.

A jovem deu entrada no hospital no dia 9 de outubro do ano passado. O bebê dela nasceu no dia seguinte, de parto normal. Porém, a jovem começou a ter hemorragia depois do procedimento e teve um acesso venoso instalado na mão esquerda para que recebesse a medicação.

A paciente contou que passou a sentir fortes dores no membro, que com o passar dos dias foi ficando roxo e inchado. Após a piora do estado de saúde, ela foi transferida para outro hospital da mesma rede, que fica em São Gonçalo.

Três dias depois do parto, a família foi informada que ela teria o membro amputado. A vítima e a família disseram ter questionado o que havia acontecido, mas não teriam obtido respostas.

Ainda de acordo com a unidade de saúde, “o braço esquerdo foi imediatamente tratado desde os primeiros sinais de isquemia secundário ao choque hemorrágico, conforme consta no relatório médico”.

No total, a jovem passou 17 dias internada.

