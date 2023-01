Garota de 16 anos é suspeita de matar enfermeira com facada em SC; veja o que se sabe até agora

A enfermeira Gabrieli Batistella, de 28 anos, foi morta com uma facada no peito enquanto estava com um grupo na frente da casa da avó, em Campo Erê, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, a autora do crime é uma adolescente de 16 anos, que é vizinha da residência onde ocorria a comemoração. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (18). Conforme a polícia, Gabrielli, que morava em Palma Sola, estava acompanhada de parentes e amigos na frente da casa da avó. Entre os presentes estava a mãe da adolescente, que morava na casa em frente. O grupo fazia o consumo de bebidas alcoólicas e de alguns petiscos.

Foi quando a irmã mais nova da adolescente foi até o local e chamou a mãe, que continuou com o grupo. A menor, então, pegou uma faca e saiu de casa, indo em direção às pessoas. Uma discussão foi iniciada e a enfermeira acabou sendo atingida por uma facada no peito.

Gabrieli foi socorrida e levada a um hospital em Palma Sola. No entanto, morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Já a garota de 16 anos foi apreendida em flagrante por conduta análoga ao crime de homicídio, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e levada para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Chapecó. Inicialmente, ela deve permanecer no local por 45 dias.

Outros detalhes sobre a internação e o andamento das investigações não foram divulgados, pois o processo tramita em sigilo por envolver uma menor.

Amigos lamentam a morte

Nas redes sociais de Gabrieli, amigos lamentaram a perda repentina dela. Alguns a descreveram como sendo uma pessoa muito amável.

“Doce, muito amada, alegre e de um coração bom. Essa era você, é assim que vou lembrar sempre de ti... Guardarei no coração cada lembrança, de cada momento juntas e de cada sorriso seu, com muito carinho. Ainda não consigo acreditar. A dor é inexplicável, você ter partido tão cedo, tão nova, cheia de sonhos! Descanse em paz, minha alemoa”, escreveu Adriane Perondi.

“Você foi partir tão cedo, deixou meu coração em pedaços. Mas vou lembrar de todas as nossas aventuras juntas, nossas pescarias, nossos acampamentos. Quanta coisa a gente passou juntas, sentirei muita saudade. Sempre foi muito mais que uma amiga. Era luz onde passava. Te amarei pra sempre. Papai do Céu quis você brilhando ao lado dele, descanse em paz, Gabrieli Batistella”, escreveu a amiga Lia Padilha.

