Entenda as acusações de assédio contra o jogador Daniel Alves

Ex-lateral do Barcelona, o jogador brasileiro Daniel Alves foi detido na manhã desta sexta-feira, acusado de agressão sexual, após prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona.

A denúncia contra ele foi feito por uma jovem de 23 anos. Ela o acusa de assédio sexual, que teria ocorrido em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro. Segundo depoimento, o jogador a tocou por baixo de sua saia e ela acionou os funcionários da boate, que chamaram a polícia, mas quando as autoridades chegaram ele já tinha ido embora.

Após abrir inquérito para investigar o caso, a polícia denunciou o jogador à Justiça da Espanha.

Alves falou à imprensa espanhola sobre o assunto e disse que estava apenas dançando e que nunca viu a mulher que o acusava. “Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi”, disse.

Dani Alves Instagram Dani Alves

Mas câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima segue para o banheiro e é seguido pelo jogador. Menos de um minuto depois, ela sai e Dani e visto atrás dela novamente. Em 10 minutos mais o jogador e seus amigos deixam a boate. De acordo com a imprensa espanhola, neste momento a acusadora passa a chorar descontroladamente e é ajudada por amigas, que acionam os funcionários da casa

Ainda não há informação do motivo do ex-lateral do Barcelona ter sido detido após prestar depoimento, uma vez que ele ainda não é considerado réu e não havia mandado de prisão contra ele.

Dani Alves foi um dos convocados para a Seleção Brasileira que disputou o Mundial do Catar, no ano passado. Atualmente ele defende o Pumas, do México.