Confira os números da Lotofácil de R$ 4 milhões sorteada hoje

Se a sorte estiver do seu lado pode ser que seja um dos ganhadores do prêmio da Lotofácil, que está acumulado e deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas R$ 4 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24

Ninguém levou no último sorteio

No sorteio desta quinta-feira, nenhum apostador levou o prêmio da Lotofácil. Foram premiados apostadores que acertaram as faixas anteriores, mas o prêmio principal acumulou.

Na faixa dos 14 acertos, 171 apostas levaram R$ 1.976,59 e na faixa dos 13 acertos 7.473 ganharam, cada uma, R$ 25.

Super Sete tem prêmio de R$ 500 mil

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 500 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta sexta-feira:

0, 0, 3, 5, 8, 1, 9