‘Cheiro de cadáver’ faz moradores de prédio cogitarem tragédia

Um forte cheiro de carne podre vindo de um apartamento mobilizou moradores de um prédio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que temeram estarem diante de uma tragédia de filmes policiais.

Tudo porque o apartamento de onde vinha o odor que os moradores caracterizaram como “cheiro de cadáver” não respondia aos chamados do vizinho e a administração do condomínio também não conseguia contatá-los.

O caso começou a tomar corpo quando moradores compartilharam o assunto nas redes sociais e os internautas começaram o comparar o caso com a história do serial killer Jeffrey Dahmer, o canibal cuja história foi contada em série da Netflix e que escondia o corpo de suas vítimas em seu apartamento.

Após muita especulação, a sindica resolveu acionar a imobiliária que administra o imóvel e eles foram ao local com a chave do apartamento e com a polícia, esperando um desfecho tráfico, mas o que eles descobriram era que o apartamento estava vazio e a geladeira, desligada e cheia de comida podre.

Os policiais descobriram que o casal de moradores havia viajado e esqueceu de pagar a conta de luz. A Cemig cortou a luz do apartamento e tudo que estava na geladeira estragou, provocando o cheiro podre “de cadáver” no 12º andar do edifício, provocando a reclamação de muitos moradores.

Nas redes sociais, a história teve mais de 3 milhões de visualizações e foi amplamente compartilhada e comentada por pessoas que resolveram apresentar suas teorias, antes do desfecho.

Um dos comentários mais curiosos veio de São Paulo, onde um morador do Largo do Arouche disse que passou sete meses morando ao lado do cadáver de uma senhora que morreu no apartamento ao lado, mas como a porta era ‘vedada’, o cheiro só apareceu quando o síndico abriu o local.