Youtuber causa confusão, envolve a polícia e acaba preso em Santa Catarina; entenda o que houve

O youtuber Jonatan Santos, de 28 anos, se envolveu em uma confusão daquelas ao tentar gravar um vídeo para seu canal na internet e acabou preso, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele simulou um assalto em uma rua do bairro Nova Esperança, com direito a homens “armados de fuzis”, e assustou os moradores. A Polícia Militar foi acionada e chegou até a enviar um helicóptero ao local. Só depois os agentes perceberam que tudo se tratava de uma filmagem, mas o influenciador teve de se explicar na delegacia.

A confusão ocorreu na tarde de quarta-feira (18). Na gravação, os criminosos armados abordaram Jonatan e em seguida fugiram em uma Ford Ranger, que é do youtuber. Antes, apontaram as armas para populares que, em pânico, correram para uma fábrica nas proximidades. De lá, a polícia foi chamada e a corporação mobilizou todos os carros e motocicletas do 12º Batalhão, além do helicóptero Águia 7. Também foram montadas barreiras nos acessos à BR-101.

PM montou cerco e encontrou carro de youtuber que teria sido roubado, mas tudo era uma cena para a internet (Divulgação/Polícia Militar)

Mistério revelado

Meia hora depois, a PM encontrou a caminhonete estacionada em frente a uma casa na Rua Nova Iguaçu. O local foi cercado pelos agentes, que acreditavam que a vítima pudesse estar sendo mantida refém. Foi quando Jonatan saiu e disse que estava apenas gravando um vídeo para seu canal no YouTube e que tudo era uma simulação de assalto. Sobre os criminosos, ele disse que eles usavam armas de airsoft.

Por não ter autorização prévia para a gravação, o youtuber foi preso em flagrante pelo crime de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública, previsto no artigo 265 do Código Penal.

Ele também deve responder por ameaça e contravenção de perturbação do trabalho ou sossego alheios. Se somadas, as penas podem chegar a cinco anos de reclusão.

Em nota divulgada nas redes sociais, a defesa do youtuber, coordenada pela equipe do advogado Robson Edésio, informou que “todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas e, em breve, tudo será esclarecido.”

